Obrovské zdobené šaty, paruka a papoušci na rukou: Jana Bernášková natáčení pohádky ve vedru protrpěla

Jana Bernášková Super.cz

Ta si kvůli kostýmům, které "vyfasovala", letní natáčení moc neužila. Ale vypadalo to prý hůř, než to bylo ve skutečnosti. "Měla jsem krásné šaty, šité na míru. Byly velké, ale udělané tak, abych se v nich cítila co nejlépe. Na to, jak honosně vypadají, byly poměrně lehké. K tomu byla tedy ještě paruka a celý den jsem musela mít na ruce papoušky, kteří nejsou zrovna lehcí. Pak jsem nemohla ty ruce ani zvednout," vyprávěla nám Jana, že natáčení ve třicetistupňových teplotách občas protrpěla.

Natáčení pro děti ale miluje. "Spousta kolegů říká, že chce točit hlavně filmy. Já pohádky anebo i dětské seriály, které jsem jako dítě milovala a vyrostla na nich a žila v představách s Panem Tau, chobotničkami a princeznami, dělám ráda. Je to hrozně důležité pro rozvoj dětí a jsem strašně ráda, že ho mohu ovlivňovat. Celá generace dětí na mě bude vzpomínat jako na důležitou postavu a herečku," doufá. ■