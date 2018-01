V zimě ze zásady netočí: Zdeněk Troška láká v nové pohádce do kina i na krásné letní počasí

Zdeněk Troška Super.cz

Nová pohádka Čertoviny je podle jejího režiséra Zdeňka Trošky (64) z ranku těch klasických, jako byla Princezna ze mlejna. Diváky láká do kin na krásnou jihočeskou krajinu, hezké lidi a milý příběh. Navíc se prý mohou těšit i na léto, když se o ně v zimě, kterou režisér sám nesnáší, pokouší deprese. "Když se podíváte na to panující počasí, to by se člověk radši otočil hubou ke zdi a spal," míní režisér.