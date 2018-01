Krutá hříčka osudu: Synovec (✝27) Pavla Zedníčka si před pěti lety zahrál ve filmu, kde ho srazil náklaďák

Jakub Zedníček ve filmu DonT Stop Foto: Bontonfilm

Tak to je opravdu krutá hříčka osudu. Herec Jakub Zedníček (✝27), který po silvestrovské půlnoci tragicky zahynul na dálnici D1 , kde ho po autonehodě během přebíhání dálnice srazila dodávka, si podobnou tragédii zahrál ve filmu!

Synovec Pavla Zedníčka (68) (moderovali spolu pořad Kurňa, co to je?) ve filmu režiséra Richarda Řeřichy DonT Stop ztvárnil pankáče Viktora, který se stylizoval do legendárního Sida Viciouse z legendárné punkové kapely Sex Pistols.

V jedné ze závěrečných scén se Viktor projížděl na motorce, ale bohužel si nevšiml blížícího se náklaďáku, který ho v protisměru srazil.

Po pěti letech se bohužel podobná událost stala doopravdy, jen s tím rozdílem, že herec nejel na motorce, ale přecházel dálnici poté, co po nárazu do svodidel vystoupil z vozu a zřejmě se snažil přejít na druhou stranu, aby si zavolal pomoc.

Po Jakubu Zedníčkovi zůstala desetiměsíční dcera Maya a zdrcená partnerka Lenka Janíková, která s ním zároveň působila v Městském divadle Brno. ■