Z bývalé prostitutky a holky od tyče měla radost: Hana Vagnerová si v sexy roli odpočinula od policistek

"Zrovna jsem před pár dny viděla všech osm dílů a Jirkovi jsem říkala, že je úplně geniální. A to myslím naprosto vážně a jsem šťastná, že jsem po jeho boku mohla hrát. Sice bývalou prostitutku a momentální zlatokopku, ale to je úděl herectví," řekla nám Hanka. "Snad si taky myslí, že jsem geniální," smála se.

"Ráda hraju variabilní role, když to není škatulka jen té policistky. Už se to naštěstí dostalo k nějakému rozptylu a role mívám různorodé," míní Vagnerová, která si naposledy zahrála v letní komedii Bajkeři. Se sportem je vlastně spojená i její role Denisy v Lajně. Tanec u tyče není nic jednoduchého, i když herečka je velká sportovkyně a miluje například cvičení na trampolíně.

"Byla jsem nucena to zkusit, ale nebylo to jednoduché. Měla jsem strašně vysoké podpatky a tančila jsem na baru, který měl asi třicet centimetrů na šířku. Ale pan Hrouzek je v seriálu na Denisu velice pyšný, že to ta holka někam dotáhla. A ona zase říká, že když se od prostitutky dostanete ke go-go tanečnici, tak ta křivka vede až k jeptišce," vyprávěla.

Seriálová Denisa má i poměrně odvážné kostýmy. "Pan režisér naštěstí svolil, že jsem nemusela být tak, jak to asi původně role vyžadovala, a jak to asi Petr Kolečko psal do scénáře. Do toho bych ani nešla. Dohodli jsme se na nějakém kompromisu," svěřila Hanka, která sice už nějaké role, kde se musela svlékat měla, ale rozhodně to nevyhledává.

"Jsem stydlivá a skoro se děsím trendů, které jsou v zahraničních seriálech. V takové Hře o trůny už se svlékl skoro každý. Tak doufám, že tohle k nám nedojde," uzavřela. ■