V Troškových filmech je za něžné dívenky, ale ráda provokuje: Sára Sandeva předvedla odvážný dekolt bez podprsenky

Sára Sandeva měla pořádný výstřih. Michaela Feuereislová

Herečku Sáru Sandevu režisér Zdeněk Troška (64) rád obsazuje do rolí něžných dívenek. Ve Strašidlech byla vílou, v nové pohádce Čertoviny zase nevinnou vesnickou dívenkou Haničkou. V civilu je ale Sára pořádná dračice.

To předvedla i na premiéře Čertovin, kam zvolila pořádně odvážnou róbu. Koktejlky, které jí ušila její oblíbená návrhářka Hermína, měly opravdu dechberoucí dekolt. Herečce, která si pod šaty nevzala podprsenku, sahal výstřih skoro až do pasu. A ještě větší měla na zádech. Na její drobné postavičce to ale rozhodně nepůsobilo vulgárně.

Sáru na premiéru doprovázela její třetí velká láska za poslední roky. Sandeva chodila s muzikantem Adamem Mišíkem, pak jej vystřídal fotbalista Václav Černý, který hraje za nizozemský mládežnický tým AFC Ajax. Poslední měsíce se po jejím boku objevuje další fotbalista, záložník fotbalového klubu Slavia Praha Jan Sýkora. ■