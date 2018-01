Jedna z nejdivočejších britských pařmenek je přibitá v USA u bazénu a vypadá jako běžná, atraktivní a milá žena

Aisleyne Horgan-Wallace (38) si užívá dovolenou v Los Angeles. Profimedia.cz

Ale co, Big Brother už skončil a Aisleyne už snad nikdo do ložnice nekouká, tak ať si tam dělá, co chce. Co je ale horší, že během pouhých několika let získala pověst bezedné násosky a obíhačky společenských akcí, která dovnitř vchází po dvou, ven už ale jen po čtyřech.

V USA, kde momentálně tráví prosluněné dny své dovolené, zas až tak známá není. A na jejím uvolněném výrazu je to hned znát. Když ji během dovolené v Los Angeles fotili paparazzi, několikrát si jich všimla a vyslala jejich směrem pár úsměvů. Náladu si narušitelem rozhodně zkazit nenechala a poflakování u hotelového bazénu si neužila o nic méně. Tak snad se večer nevypravila do hotelového lobby. Protože, jak jsme již uvedli, Aisleyne dovnitř sice vchází po dvou, ale... ■