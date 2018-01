Taková britská Lucka Borhyová: Populární moderátorka s blond vlasy a širokým úsměvem ukázala postavu na pláži

Holly Willoughby Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Anglická televizní moderátorka Holly Wiloughby (36) na dovolené na Barbadosu nezapřela svou modelingovou minulost. Dlouhé štíhlé nohy fotografům ukázala, zbytek ale i na pláži halila do volných šatů. Jako populární tvář britských televizních obrazovek si musí hlídat mediální obraz i ve chvílích volna.



Diváci ji znají z mnoha televizních pořadů jako ranní relace This Morning, show Dancing on Ice, zábavného soutěžního pořadu Celebrity Juice, v minulosti uváděla i britský Hlas nebo televizní seznamku Streetmate. Začátky její kariéry pak jsou spjaté s moderováním dětských pořadů.