Je slavná po celém světě, rozmazlená ale není. Hvězda Pulp Fiction si vyšla ven bez make-upu a byla k nepoznání

Kdepak! Uma Thurman rozhodně není z cukru. Foto: Super.cz/Profimedia

Někomu se možná Uma Thurman (47) bez make-upu na ulici nelíbí: Taková hvězda, co tam má nenalíčená pohledávat...?! Jenže ona je filmová herečka a nikoliv robot, nebo fotka z filmového plakátu. A víte, co je na tom nejlepší? Že jí normálně můžete potkat na Nový rok bez ochranky na ulici, jako se to některým obyvatelům města letos poštěstilo. Uma je totiž momentálně v angažmá na Broadwayi.