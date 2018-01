Dlouho nic a pak to šlo ráz na ráz: Slavná topmodelka se na pláži chlubí těhotenským bříškem

Candice Swanepoel je podruhé těhotná. Profimedia.cz

Těhotenství modelka veřejně oznámila až necelý měsíc po přehlídce a svým fanouškům tím vyrazila dech. Zaprvé, jak už bylo řečeno, v prádle vypadala zcela ‚netěhotně‘, mělo však jít i o její velký návrat na mola po předloňské pauze, kdy se věnovala mateřským povinnostem s prvním potomkem, nyní 14měsíčním synem Anacou. „Dívala jsem se na show z gauče v Brazílii a byla to zcela jiná zkušenost. Hrozně mi to chybělo, takže jsem ráda, že jsem zpět,“ říkala. Ale jelikož by měla druhé dítě porodit v první půli roku, mohla by teoreticky stihnout i příští podzimní show a nemusela by ji kvůli druhému dítěti vynechávat...

V Brazílii je Candice i nyní, korzuje po plážích a její aktuální míry už nenechávají nikoho na pochybách. Otcem obou dětí je modelčin snoubenec Hermann Nicoli, s nímž se Swanepoel zná už od svých sedmnácti let. ■