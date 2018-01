Tenhle sympaťák střídá Dana Hůlku v nové muzikálové roli: Jak se vám bude líbit jako Robinson?

Peter Strenáčik Super.cz

"S termíny je to trochu horší, protože toho máme oba docela dost, ale jinak je to zatím super. S Danem se známe, hráli jsme spolu ve více projektech, takže to klape, jak má," řekl nám Peter. Dan byl ovšem proslulý svými skoro neuvěřitelnými zážitky, kvůli nimž nemohl zkoušet anebo hrát. Když třeba uklouzl po rybě anebo zakopnul o psa a spadl z balkónu. "Zatím se nic takového nepřihodilo," smál se Peter. Ten má v muzikálu hned dvě role, kromě Robinsona zpívá ještě otce Wintera, tím pádem je jasné, že v titulní roli uvidíme pravděpodobně častěji Hůlku.

Na rozdíl od Dana ale role Robinsona pro Petera není splněným snem. "Já totiž miloval Pátka, to byl můj oblíbenec. Ale Robinson mi jako herci vůbec nevadí," ujistil nás. Spokojený je i s hudbou. "Autor hudby Zdeněk Hrubý (46) docela vyšel Danovi vstříc a já se vezu. Dan je basbaryton, já jsem vyšší baryton a písničky jsou psané pro něj a tím pádem tam nejsou takové výšky, které by nás potápěly. Zívačka to nebude, ale neutrápím se," uzavřel. ■