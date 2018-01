Nováček mezi muzikálovými skladateli si splnil sen: Z Hůlky a Brožové budou na divadle milenci

Zdeněk Hrubý Super.cz

Zkoušky nového muzikálu Robinson - Námořník z Yorku jsou už v plném proudu. A autorovi hudby Zdeňkovi Hrubému (46) se podařilo to, co málokomu. Zpěváci, jimž už před šesti lety psal takzvaně "na hubu" své árie, opravdu role vzali.

"Když jsem tehdy začínal psát, měl jsem hned v hlavě Daniela Hůlku (49). A ono se mi to splnilo. Myslím si, že je naprosto ideální představitel jak vizáží, tak hlavně hlasem. Chtěl jsem - a doufám, že se mi to podařilo - složit velké melodie a Dan to umí skvěle zazpívat," svěřil Zdeněk.

I Kateřina Brožová (49) přiznala, že písně z muzikálu slyšela jako jedna z prvních. Bude v něm hrát Robinsonovu lásku Mary. "S ní jsem také počítal, protože ona byla úplně u zrodu. To byla náhoda, protože už v té době jsme se kamarádili, pouštěl jsem jí první demosnímky a ptal se jí na názor. Líbilo se jí to, říkala, abych v tom pokračoval, a rok se s rokem sešel, hraje v tom, takže jsem šťastný," řekl Super.cz.

"I výběr ostatních interpretů nakonec dopadl velmi dobře. Musím pochválit Michaelu Tomešovou (26), ze které se klube velká star, Elišku Ochmanovou, výborný je Pepa Vágner, Peter Strenáčik, který alternuje Dana Hůlku, je báječný. I ostatní jsou skvělí. Jsem opravdu strašně spokojený," vypočítal některé z dalších zpěváků.

Zdeněk si ve svém muzikálu také zazpívá. "Mám tam menší roli, hraju bohatého ženicha Kateřiny Brožové a ona si mě nevezme. Mám tam jeden obraz a jednu píseň. Ale docela stěžejní, protože bez té postavy by se to neposunulo dál," uzavřel. ■