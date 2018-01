13 let po SuperStar už zpívá Ali Amiri jen málokdy: Je z něj doktor s pleškou, vlasy si nechce nechat nastřelit

Ali Amiri Super.cz

Jeho lékařská praxe prý funguje dobře, hudební kariéru tak trochu pověsil na hřebík. Třináct let poté, co skončil na pátém místě v SuperStar a pak vystupoval v muzikálech, už se "perský princ" Ali Amiri zpěvu moc nevěnuje.

"Pro veřejnost toho moc nového není. Sám se hodně zlepšuju, co se týká hraní na kytaru a skládání písniček. Cítím, že už jsem připravený, abych něco vydal. Ale nemůžu najít ten prostor, protože medicína a hlavně nová klinika mi bere úplně všechno, hlavně čas," svěřil Super.cz Ali, který se vedle korektivní dermatologie věnuje i manažerským činnostem kliniky, která se zabývá i plastickou chirurgií.

Sám ovšem zatím kolegy nenavštívil, aby se nechal zkrášlit. "Vrásky mám, ale k mému věku to už patří. Jsou i od smíchu, protože rád vtipkuji, ale je fakt, že už musím být vážnější, protože řešíme vážné věci. Zákrokům na sobě se nebráním, ale zatím jsem na ně nepomyslel," přiznal.

Už při předchozím setkáním jsme si ovšem všimli, že Alimu ubývá jeho hustá hříva. Nestála by za to aspoň nějaká ta transplantace vlasů? "My ji sice na klinice děláme a já měl celý život dlouhé vlasy, ale nezabráním tomu a možná budu úplně plešatý. Proč ne. Myslím, že vlasy nehrají důležitou roli, tím nejdůležitějším je charisma," uzavřel. ■