V Miami to na horké léto nevypadá: Blonďatá misska se pochlubila postavičkou v plavkách, pak se navlékla do svetru

Konkrétně relaxují a cestují po Floridě, kde se v posledních dnech zhoršilo počasí. Půvabná blondýnka ale ještě stihla provětrat plavky a ukázat fanouškům svou perfektní postavičku.

„První miamská koupačka. Podle předpovědi se má počasí zhoršit i na místní poměry, takže snad nebyla první i tou poslední,“ doufala Kotková, která si ale dovolenou umí užít i bez válečky na pláži. Později se už totiž po pláži promenádovala ve svetru.

To ale Kotkové radost nezkazilo. Doslova nadšená byla z basketbalového zápasu NBA, návštěvy Disneylandu i chodníku slávy.

„Na chodník slávy se mé jméno do hvězdy nevpíše, ale na pomyslný seznam lidí, kteří si splnili sen, vrátili se (i jen o pár let) do dětství a nabili si mysl naprosto nejlepšími vibes, co jsou - na ten jo! Návštěvu Universal Orlando Resort nebo Disneylandu bych snad dala i mezi terapie psychologů nebo i jako cestu těm, kteří chtějí nové kreativní nápady. Nechci přehánět, ale je neskutečný, jak někdo mohl vymyslet takový business z fungujícího businessu (filmů) a takhle do sebemenšího detailu to zrealizovat,“ líčila nadšeně Kotková, jež se do Floridy doslova zamilovala. ■