Z knižní panny Sáši v Básnících ředitelkou v Ulici. Jedna z našich nejznámějších dabérek dnes nehraje jen v divadle

Lucie Juřičková Foto: Super.cz/ TV Nova, Česká televize

Mohlo by se zdát, že zkušenostmi i léty prověřenou herečku nemůže nic moc zaskočit, zvlášť při natáčení rodinného seriálu. Ale stalo se. Během natáčení Ulice ji čekal kaskadérský kousek - pád ze schodů. Režisér chtěl, aby se natočení scény kvůli blízkému záběru místo dublérky zhostila právě Juřičková, což také udělala - a odnesla to bolavým ramenem. „Ještě nikdy jsem kaskadérskou scénu netočila, a tak to pro mě byla výzva. Bohužel při poslední klapce jsem dopadla tak nešikovně, že jsem si něco udělala s ramenem,“ uvedla. Tak snad to nebude nic vážného.

Lucii Juřičkovou můžete znát také z Národního divadla, kde hraje například v Pýše a předsudku či Strakonickém dudákovi. ■