Mohlo to být pěkně drahé narozeninové překvapení: Přítel Sandry Parmové málem zničil kuchyňskou linku

Sandře přítel připravil narozeninové překvapení. Foto: archiv S. Parmové

Moderátorka Primy na mateřské dovolené Sandra Parmová přesně na Nový rok slavila 32. narozeniny. Letos to ale málem odnesla kuchyňská linka. Narozeninové překvapení od přítele tak mohlo vyjít hodně draho.

„Pavel mi napsal na kuchyňskou linku krásné přání. Myslel, že to půjde dobře smýt, dokonce si to dopředu testoval. Jenže nakonec to úplně nešlo podle představ a málem jsem tam měla vzkaz napořád,“ prozradila Sandra.

Žádné bujaré oslavy plánovat nemohla. „Emily už totiž nechce moc ležet. Objevuje svět a nejradši by pořád jen seděla nebo chodila. A zrovna na mé narozeniny se jí navíc vůbec nechtělo spát, tak jsme ji s Pavlem na střídačku uspávali a mezitím stihli jen malý přípitek,“ vyprávěla Sandra. ■