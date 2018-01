Tato žena (46), která v bikinách vypadá naprosto skvěle, je už 20 let královnou Willa Smithe

Jada Pinkett Smith Profimedia.cz

„Láska je jako zahradničení. Naučil jsem se zaměřit na to, abych ti pomohl rozkvést a být tím, čím chceš být (k čemu jsi byla předurčená), místo abych požadoval, aby ses stala tím, čím tě mé křehké ego chce mít,“ napsal herec své ženě, díky níž se prý naučil, že ‚láska je naslouchání, dávání a svoboda‘. „Šťastné výročí, má královno!“ dodal.

Také Jada několikrát zdůraznila svobodu a volnost jako důležité vlastnosti jejich vztahu. Proto jej někteří označovali za ‚otevřený‘. Jada však popřela, by jejich volnost překračovala únosné meze, ve smyslu, že by si tolerovali i jiné partnery. To prý byl ten nejbláznivější drb, který o sobě kdy četli.

Během dvacetiletého manželství Smith porodila dvě děti, Jadena (19) a Willow (17). Zatímco syn se úspěšně věnuje herectví a modelingu, dcera je nadaná herecky a hudebně. S exmanželkou Sheree Zampino má Smith ještě pětadvacetiletého Treye. ■