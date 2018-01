Chlupatá hruď i sexy pozadí: Vojta Kotek se v Marii Terezii ukázal nahý

Vojta Kotek v sérii Marie Terezie Foto: Reprofoto Česká televize

Dnes už je z Vojty Kotka pořádný chlap, který je obsazován i do herecky náročnějších partií. Ve dvoudílné historické sérii České televize si zahrál manžela slavné panovnice Františka Štěpána Lotrinského. A i v této roli potěší oko nejedné divačky! Během vášnivé milostné scény s Marií Terezií (Marie-Luise Stockinger) odhalí nejen mužnou a chlupatou hruď, ale i sexy pozadí.

Mezi filmovými fanoušky je Kotek zapsán hlavně jako komediální herec, naposledy se představil například v Padesátce nebo v Prázdninách v Provence. Už jen proto se mu vážnější role líbila.

„Hodně mě baví hrát dramatické role a velice motivující je to, že mně na začátku lidé nevěří a pak jsou dost překvapení, že to jde. Popravdě je zajímavé, že takových rolí se mi dostává víc od zahraničních a nikoliv českých režisérů. František Štěpán je tak trochu historicky opomíjenou postavou, možná neprávem. Byl to obchodní talent, který vydělával neuvěřitelné peníze a díky nim mnohému pomohl. Já, když jsem ho studoval, tak jsem ho měl a mám rád,“ nechal se slyšet herec, jenž měl coby František Štěpán Lotrinský s Marií Terezií neuvěřitelných šestnáct dětí.

„To já si jako Vojta Kotek nedokážu představit. Kolují nejrůznější drby, že jich měla možná i víc a zda všechny vůbec byly jeho. Ale to vynechme, drby jsou drby," smál se Kotek.