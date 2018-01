Poznáte rozkošnou holčičku na fotce? Dnes je z ní slavná modelka, jejíž výstavní ňadra obdivuje celý svět

Kdo je ta malá dívenka? Profimedia.cz

Půvabné brunetce pomohla k zářivé kariéře modelky i výstavní ňadra, jimiž se často chlubí. Řeč není o nikom jiném než o americké modelce a herečce Emily Ratajkowski (26), jež se objevuje na titulních stranách prestižních magazínů a pózuje v jedné kampani na plavky a prádélko za druhou.

Rodačka z Londýna dospívala v Kalifornii, kde studovala umění na místní univerzitě. Už v prvním ročníku ale vsadila na kariéru modelky. Většina fanoušků Emily poprvé zaregistrovala v klipu Robina Thickeho Blurred Lines. V jedné jeho verzi totiž, spolu s dalšími dvěma ženami, účinkovala jen v tělových kalhotkách.

Od té doby dostává řadu nabídek na lukrativní focení. Emily v soukromí i na společenských akcích často klade důraz na své poprsí. Nosí odvážné výstřihy a nestydí se ani u odvážnějšího pózování. Své čistě přírodní vnady chápe jako znak krásy a ženskosti, nikoliv vulgarity.

Vnadná modelka se snaží prosadit i na filmovém plátně. Objevila se například v thrilleru Zmizelá, kde hrála milenku Bena Afflecka či ve snímku We Are Your Friends. Dosud se nejednalo o žádné velké role, což by Emily rádsa změnila. Úspěch v Hollywoodu je totiž další z jejích velkých snů. ■