Byl to milý talentovaný herec a tatínek: Moniku Absolonovou zdrtila smrt Jakuba Zedníčka (✝27)

Monika Absolonová byla šokována smrtí Jakuba Zedníčka. Herminapress

Ten v prvních minutách nového roku tragicky zahynul při autonehodě. „Tak jsem vyprala, poklidila a konečně si sedla. S tím, že kouknu na internet, co je nového. A je to jako když mě někdo praští. Zemřel Kuba Zedníček. Mladej, milej, talentovanej herec a tatínek. Potkali jsme se v Mary Poppins i v televizi. Je mi to strašně líto. Upřímnou soustrast jeho dceři, partnerce a rodině i všem kolegům v Brně. Takové věci se nemají dít, dávejte na sebe pozor,“ smutnila Absolonová na sociální síti.

Synovec Pavla Zedníčka (68) působil v Městském divadle Brno. Znám je i díky účinkování v zábavním pořadu Kurňa, co to je. Mladý herec se loni v únoru stal tatínkem dcery Mayi, kterou porodila jeho přítelkyně a herecká partnerka z Městského divadla Brno Lenka Janíková. ■