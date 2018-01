Ve stylu španělské babičky: Tereza Kostková byla na výstavě svých fotografií jako žhavá jižanská kráska

Tereza Kostková Super.cz

"Nemyslela jsem si, že budu uvádět druhou vernisáž svých fotografií. Tyhle vznikly v rámci toho, že jsem napsala povídání s recepty o mojí babičce. Fotky jsou z míst, kde se babička narodila i kde je pohřbená. Jela jsem to fotit na čtyři dny opravdu už profesionálně vybavená různými objektivy a stativem. Fotky musely být použitelné do knihy i do takové putovní mini výstavy," vyprávěla nám Tereza.

"Vzniklo tak pětatřicet použitelných fotek z asi patnácti set, které byly nafoceny," doplnila. "Byl to krásný výlet, jsou to krásná místa mojí babičky a je to na její počest," dodala ještě Tereza, která v sobě španělskou krev svojí babičky nezapře a když to doplní ještě oděvem v jižanském stylu, je od rodilé Mallorčanky k nerozeznání a sama by stála za to, aby ji někdo nafotil. ■