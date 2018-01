Myslel na mrtvého tátu, když na Islandu natáčel tenhle klip: Hvězda Tváře to rozjela se svou kapelou

Kapela Perutě nazpívala píseň Druhej břeh.

V rámci vlastních písniček natočil i nový videoklip, jehož základy vznikly v létě na Islandu, kam se Milan dostal vlastně náhodou a na jeden zátah natočil během bílé noci jeho základ. "Song se pak přetáčel, dodělávaly se další záběry a jsem rád, že jsem ho stihl vydat ještě před koncem roku, kdy se sice lidé radují, ale zároveň vzpomínají na ty, kteří s nimi už tu radost prožívat nemohou. Už proto, že je právě o tom, o čem je," připomněl Peroutka, že píseň věnoval svému zesnulému otci, muzikantovi, který hrál v kapele Olympic.

A jak vstoupil do nového roku Milan? No, žádná paráda to nebyla, aspoň co se domácího komfortu týče. "Nikdy jsem netušil, co znamená rekonstruovat byt. Novou kuchyň nakonec budu mít až v březnu a momentálně mám v ložnici naskládanou celou kuchyňskou podlahu. Ale jinak je všechno v pořádku a vzhůru k dalším výzvám, práci i zážitkům," uzavřel mladý muzikant. ■