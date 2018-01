Nejalternativnější česká královna krásy půvaby neztratila: Takhle známá divoženka vítala v plavkách nový rok

Helena Houdová vítala nový rok v Thajsku. Foto: Super.cz/Instagram H. Houdové

Už v době, kdy vyhrála Miss, bojovala aktivně za práva zvířat a kožich ze zvířete by si neoblékla, ani kdyby jí šlo o život. Nedávno se modelka aktivně zapojila i do kampaně Me Too, ve které známé i neznámé osobnosti promluvily o sexuálním obtěžování. A ona sama přiznala, že byla sexuálně obtěžována už od útlého mládí.

Houdové později nevyšlo manželství s miliardářem Omarem Amantem, s nímž má tři děti. Momentálně proto s ratolestmi cestuje po celém světě a dokonce je ani nezatěžuje povinnou školní docházkou.

„Děláme tzv. unschooling. Následujeme jejich zájmy, o věcech si čtou a na konkrétních místech si je můžou osahat. Když budu mít pocit, že vyšly školu, tak jim objednám certifikát, podepíšu ho a oni můžou na výšku,” popsala loni neobvyklý systém výuky svých dětí Houdová, jež dítka momentálně vzdělává v Thajsku, kde všichni společně oslavili příchod nového roku.

Éterická misska se samozřejmě neváhala ukázat v plavkách a přidat svůj oblíbený citát:

„Všechno, co chceš, je na druhý straně strachu,“ napsala spokojená modelka, jež si dle snímků na sociální síti dopřává s dětmi vskutku prázdninový relax. Školní povinnosti z cestovatelské dílny Heleny Houdové tak na chvíli počkají. ■