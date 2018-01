Z krásné moderátorky, jež bojovala s nádorem na mozku, je vdaná paní. Svatba byla součástí silvestrovské show!

Maria Menounos se včera provdala za Kevena Undergara Profimedia.cz

Americká moderátorka Maria Menounos (39) včera vstoupila nejen do roku 2018, ale také do manželství. A to velkolepě. Za svého dlouholetého partnera, televizního scenáristu Kevena Undergara, s nímž je už od roku 1998, se provdala během silvestrovského speciálu přenášeného z Times Square, který spolumoderovala. Oddal je Mariin kolega Steve Harvey.