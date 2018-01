Děti má dvě, ale na horách jich má na starosti celou smečku: Roman Šebrle brázdí svahy v Harachově

Roman Šebrle s dětskou smečkou na horách Super.cz

Na módní výstřelky na každou sezónu si moderátor a olympionik nepotrpí. "Není nutné měnit výbavu každý rok, když se na lyže dostanu dvakrát, maximálně třikrát do roka," krčil rameny Roman, který si vystačí s několik let starými lyžemi. Jeho děti, k nimž přibral ještě dvě dceřiny kamarádky, dávají přednost snowboardu.

Romana učil jezdit na lyžích táta, on sám si na učení svých potomků netroufl a svěřil je profesionálům do lyžařské školy. "Je to jednodušší a měly tam větší respekt před autoritou, než by to bylo se mnou," mínil Roman, jenž se po několika dnech v Harachově přesune na oslavu Silvestra do padesát kilometrů vzdáleného Špindlerova Mlýna. Vzhledem k novoroční službě to ale žádná velká pařba nebude. ■