Zdravotní stav Jiřího Pomeje se po ukončení hladovky zhoršil: V nemocnici bojuje se zápalem plic!

Jiří Pomeje leží v nemocnici se zápalem plic... Foto: archiv A. Pomeje

Informaci prostřednictvím sociální sítě zveřejnila hercova manželka Andrea. „Myslete na něj a držte mu palce. Bojuje se zápalem plic a je hospitalizován třetím dnem ve špitále,“ uvedla v prohlášení.

Tam také dementovala nedávné informace, že Jiří rakovinu porazil. „Chtěla bych tímto způsobem uvést některé věci na pravou míru: Jirka se hladovkou rakoviny nezbavil. Pouze se zastavila, což je podle předchozího agresivního chování tumoru velký úspěch. Tuto alternativu lékaři nepodporují. Je to cesta proti jejich postupům. Může mít spousty rizik, a proto se do ní nepouštějte, pokud váš stav je ohrožený, například nízká váha, špatný tlak, metabolické problémy atd. Jirka měl nadváhu a neměl žádné další zdravotní komplikace. Momentálně je to ale bohužel jinak,"svěřila .