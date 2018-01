Obézní herečka zhubla přes 70 kilo a pryč je i povislá kůže: Někdejší boubelka pláče štěstím

Lisa Riley Profimedia.cz

„Během let jsem si toho o hubnutí tolik nalhala. Zvykla jsem si být jiná než ostatní a sama sebe jsem zaškatulkovala jako ‚tu tlustou a zábavnou‘,“ uvedla pro Mirror.

Jejím klíčem ke štíhlejší postavě se nakonec stal deník, do kterého zapisovala vše, co snědla, kdy to jedla, co to bylo a jak se pak cítila. Zaznamenáno tak je, že ke snídani dřív spořádala např. čtyři toasty s máslem, čokoládové cereálie s mlékem a slazenou kávu, k obědu slupla toast se sýrem a cibulí a k tomu hranolky a sladkou limonádu, k večeři žampionové těstoviny a česnekový chleba, láhev vína, jako dezert tiramisu. A mezitím, jako svačiny, si dala čokoládové tyčinky, obložené chleby, cereálie, křupky, limonády. No zkrátka, jednomu je z toho těžko, jen to čte.

Oblíbených jídel se vzdala a vyměnila je za ovesné kaše a teplou vodu s citronem k snídani, dýňovou polévku k obědu, grilovaný květák se špenátem k večeři a oříšky, ovoce a kávu s mandlovým mlékem na svačiny. K tomu přidala pravidelný pohyb a kila logicky letěla dolů. V jejím případě hodně rychle, což se neobešlo bez následků v podobě povislé kůže a strií. Tu si následně nechala odstranit a podstoupila také úpravu prsou.

Shrnuto a podtrženo: bez úpravy jídelníčku a cvičení to ani v jejím případě nešlo. „Když jsem poprvé oblékla tričko velikosti 40, mohla jsem si oči vyplakat. Byl to ten nejlepší pocit,“ dodala. ■