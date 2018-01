Lidé jí stačí na koncertech. Rusovlasá zpěvačka příchod nového roku stráví o samotě

Iva Marešová Super.cz

"Jdu se třeba projít po Praze 1, nebo když jsem někde v přírodě, jdu na louku či do lesa. Že je konec roku a začátek nového, neřeším tak, že bych se musela opít a slavit. Spíš si zalejzám a jsem se sebou, přemýšlím si. Ani novoroční předsevzetí si nedávám. Většinou vím, co chci, cítím, co chci a nechávám to všechno plynout. Netlačím na sebe a nedávám si žádné limity," svěřila.

A co ji v roce 2018 čeká? "Doufám, že hodně koncertů s mým triem, docela se nám to množí a pořadatelé volají z klubů a koncerty chtějí. Pracujeme i na nové desce, už máme polovinu napsanou. Na tuhle práci s klukama se těším nejvíc. A pak budu samozřejmě hrát v divadle, což je moje druhá láska, tak to budu tak hezky kombinovat jako doteď," uzavřela. ■