Šlechtična s exhibicionistickými sklony opět nezklamala. Na pláž si vzala průsvitné plavky

Že byly vidět detaily jejího těla, není až tak nic překvapivého. Pozvolna odkvétající Victoria se i při oficiálních příležitostech pravidelně prezentuje v outfitech, díky kterým se její ňadra stala tak chronicky známými, jako je třeba da Vinciho obraz Mony Lisy.

Co však kvitujeme, je, že Victoria nepropadla hromadné panice a nezapíchla to na Barbadosu hned poté, co svět obletěla zpráva, že byl neznámým vrahem na ostrově o Vánocích zastřelen mladý bratranec místní rodačky a globální superstar, zpěvačky Rihanny (29). Turisté totiž až tehdy koukli na místní statistiky zločinnosti a v panice začali balit kufry ve velkém, což exotickému ostrovnímu ráji zrovna ekonomicky moc nepomohlo. ■