I bez make-upu, v kulichu a navlečené do péřovky jí to sekne: Takhle vypadá Dana Morávková s rodinou na horách

"Lyžujeme tady, nebydlíme v centru, jsme nahoře na Hromovce. To, že jste nás potkali tady pod Svatým Petrem, je náhoda. Dneska nebylo počasí na lyžování, tak jsme jenom vyrazili na procházku na svařáček," svěřila nám Dana, která nenalíčená, v kulichu a péřovce vypadala o deset let mladší a velice svěží. Horský vzduch jí prospívá, i když musí skoro každé odpoledne odjíždět na otočku do Prahy, kde hraje v Divadle Bez zábradlí.

Toho, že by se jí mohl při lyžování stát nějaký úraz, se na rozdíl od svých hereckých kolegů nebojí. "Lyžuju od dětství, jsem prakticky samouk, ale myslím, že jezdím docela dobře. I tu černou sjezdovku sjedu. Když člověk jezdí bez nějakých frajeřinek, tak by se mu nic stát nemělo. A ani to nemám zakázané podle nějakých smluv v divadle nebo v televizi. Užívám si to," krčila rameny sympatická herečka. ■