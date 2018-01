Hvězda Ulice o tom, jak zhubla: Začala jsem se mít víc ráda

Patricie Solaříková se vzpamatovala z rozchodu s bubeníkem z kapely Marka Ztraceného. Herminapress

Vztah s Markem Fryčákem, bubeníkem zpěváka Marka Ztraceného, se kterým byla Patricie téměř rok, už je minulostí. Důvodem rozchodu prý nebyl nikdo jiný. „Dokázala jsem rozchod dlouho utajit, dneska už je vše v pohodě a s Markem se občas potkávám. Ani jeden z nás se nerozešel kvůli někomu jinému. Jsou to velmi osobní věci, které si chci nechat pro sebe. Věřte, že nejsem holka, co jde ze vztahu do vztahu,“ řekla herečka.

Zda je aktuálně sama, či ne, také přiznat nechtěla. „Jsem spokojená a teď si užívám sváteční atmosféru a chci mít svůj klid,“ řekla Patricie. Ta si jako každá správná mladá žena užívala radovánek po svém. Na Instagramu se pochlubila, že u ní o Vánocích vodka tekla proudem a ráno pro ni bylo velmi těžké.

„Gauč, pes, župan, pohádky. Sice jsem „vyblitá” z podoby, ale aspoň mě to donutilo dva dny opravdu ležet,“ napsala k fotce, kde se tulí ke svému psímu miláčkovi. Herečka je většinu roku pracovně velmi vytížená celoročním natáčením seriálu či hraním v divadle. Proto je jasné, že i ona si potřebuje vyčistit hlavu a bez problému si umí udělat legraci i ze sebe, možná právě to je na ní lidem tolik sympatické. Navíc i radikálně zhubla, o pozornost mužů tedy jistě nemá nouzi.

„Mám ráda jídlo, proto jsem se vždycky snažila hodně hýbat, abych mohla jíst,“ směje se sympatická herečka, která se dříve soustředila na každé sousto, které jedla. Ani pravidelný pohyb jí tehdy ovšem moc nepomáhal. „Bylo to dost stresující,“ přiznala. Možná s věkem si krásná herečka uvědomila, že klíč ke štěstí je jinde než v tom, co a kolik jí.

„Musela jsem si vše srovnat v hlavě. Uvědomit si, že chci se sebou něco udělat, ale nechci držet žádné diety nebo se dřít v posilovně,“ popisuje, jak vlastně docílila toho, že vypadá skvěle. „Stačilo opravdu změnit myšlení a pohled na život. Prostě jsem se začala mít víc ráda,“ upřesnila.

Herečka dokonce ani neřeší poslední trendy a vychytávky a spíše dbá na přírodu. „Nejsem typ holky, co běhá po obchodech, aby měla poslední výkřiky módy. Ani se moc nelíčím. Stačí mi jen řasenka a lesk,“ popsala péči o svůj zevnějšek Patricie, která naopak miluje šperky. „Ne že bych jimi byla posedlá, moc jich nemám, ale to je na druhou stranu něco, za co ráda utratím,” dodala herečka, pro kterou je prý největším relaxem procházka s pejsky v přírodě, nebo projížďka na koni. ■