Najdete podobu? Tyto ženy pojí se slavnou supermodelkou silné pouto

Cindy Crawford se svými sestrami během vánočních svátků Profimedia.cz

Zatímco Cindy Crawford (51) procestovala svět a s manželem Randem Gerberem a dětmi Kaiou a Presleym se usadila v Malibu, její sestry Chris a Danielle zůstaly v rodném Chicagu. Fotka pak pochází z Colorada, kde celá rodina strávila svátky. Pouto je mezi sestrami a jejich rodinami velmi silné, často jsou vidět všichni dohromady, v zimě, v létě.

Rodina Cindy byla kdysi početnější, sestry měly ještě mladšího bratra Jeffreyho, který ale ve třech letech zemřel na leukémii. „Myslím, že když nám rodiče poprvé řekli, že je bratr nemocný, nevěděly jsme, co to znamená. Nepoužili ani slovo ‚rakovina‘. Těsně předtím, než zemřel, řekl všem doktorům: ‚Už se nevrátím‘. Byl to jistý způsob klidu, který vyplynul z toho, že ‚to‘ věděl a že se svým způsobem sám rozhodl přestat bojovat,“ vzpomínala před pár lety Crawford v rozhovoru s Oprah Winfrey.

„Nemyslím, že jsem v deseti letech věděla, že to byl konec, neměla jsem žádnou zkušenost se smrtí, nerozuměla jsem tomu. Ale můj bratr ano. Matka ho jednou našla sedět v pokoji u jeho malého stolečku a ptala se: ‚Co děláš?‘ a on odpověděl: ‚Modlím se‘. Zeptala se ho, za co se modlí, a on řekl: ‚Za to, že když zemřu, budete v pořádku‘. Teď jako matka si vůbec neumím představit, že vám dítě řekne něco takového,“ dodala Crawford. ■