Pokojská Miluška ze silvestrovské komedie Bohouš po letech: Tyhle fotky Zdeny Hadrbolcové dělí skoro půl století!

Tak šel čas se Zdenou Hadrbolcovou. Tyhle dvě fotky dělí 49 let. Foto: Super.cz/ Reprofoto Česká televize, Profimedia

Hadrbolcová se letos ve zdraví dožila osmdesátky a vitalita jí, zdá se, nikterak neschází. Na velkolepé oslavy si však herečka nepotrpí, takže významně neslavila ani své poslední kulatiny.

„Narodila jsem se v červenci. Vždycky jsem byla někde na táboře a maminka mi poslala pohled a čokoládu, takže nejsem zvyklá slavit. A už mi to zůstalo. Někdy mi to bylo malinko líto, ale co se dá dělat,“ posteskla si herečka nedávno v jednom z rozhovorů.

Báječnou formu představitelky celé řady maminkovských rolí dokazují i nedávné fotky, kdy si vyšla na vánoční procházku Prahou. Mrkněte do galerie. ■