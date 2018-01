Hvězda Tváře a Ordinace leží po svátcích v nemocnici: Miroslav Etzler zveřejnil fotku z lůžka

Miroslav Etzler Foto: Instagram M. Etzlera

Oblíbený herec Miroslav Etzler (53) leží v nemocnici. Hvězda seriálu Ordinace v růžové zahradě, která účinkovala i v populární show Tvoje tvář má známý hlas, zveřejnila na sociální síti fotku z nemocničního lůžka se stručným vzkazem: „Mám to za sebou.“

Herec zatím neupřesnil, o jaký zákrok se jednalo, ale ještě před týdnem natáčel Ordinaci. Zřejmě se tak v nemocnici ocitl neplánovaně. Na sociální síti mu hodně zdraví popřáli i kolegové.

A většina z nich zjevně vůbec netušila, co se Etzlerovi stalo. „Fantóme!!!! Nevím sice, co se stalo, ale držím palce,“ nechal se slyšet například Roman Vojtek (45). Strachovala se i Andrea Růžičková (33). „Co to? Každopádně žiješ, sláva,“ oddechla si herečka známá ze seriálu Vyprávěj.

Doufejme tedy, že se nejednalo o nic vážného a oblíbený herec bude brzy zase jako rybička. ■