Poznáte v převleku Elvise modrookého krasavce, který letos bodoval v seriálu Svět pod hlavou?

Václav Neužil jako Elvis Presley.

Dostat se do kalendáře Proměny je pro české celebrity ctí a zároveň mají postaráno o zábavu. V posledním ročníku se poštěstilo dostat se do rukou fotografa Petra Kurečky a jeho týmu také herci Václavu Neužilovi. Toho v kalendáři nesoucím se pro letošní rok v duchu pěveckých hvězd proměnily do podoby Elvise Presleyho.