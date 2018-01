Australská herečka (29) a její sestra (21) bojují po autonehodě o život. Jejich rodiče zahynuli

Jessica Falkholt Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Pro rodinu australské herečky Jessicy Falkholt (29) skončily letošní Vánoce velmi tragicky. 26. prosince při autonehodě zahynuli oba její rodiče Lars a Vivien a Jessica a její jednadvacetiletá sestra Annabelle byly v kritickém stavu převezeny do nemocnic, kde bojují o život.

Nehoda, při níž se s vozem, v němž cestovala hereččina rodina, střetla dodávka, se stala blízko města Ulladulla v australském Novém Jižním Walesu. Na místě zůstali tři mrtví, vedle rodičů Jessicy a Annabelle zemřel také řidič druhého auta. Ženy vytáhli svědci nehody z vraku předtím, než ho zachvátily plameny.

Falkholt se narodila italské matce a švédskému otci v Sydney, kde také vyrostla. Vystudovala komunikaci na univerzitě v Novém Jižním Walesu a také herectví na National Institue of Dramatic Arts. Vystupovat začala s divadelními společnostmi, pracovala také jako produkční. Dvířka k větším rolím se jí otevřela díky účinkování v reklamách. Její nejznámější rolí je Hope v australské soap opeře Home and Away. ■