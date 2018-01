Kate Hudson zpestřila svou filmografii smyslnou scénou: Kdo si s ní takhle užil před kamerou?

Kate Hudson ve filmu Marshall Profimedia.cz

Kate Hudson (38) si zahrála v životopisném dramatu Marshall. Film pojednává o prvním černošském soudci Nejvyššího soudu USA, který je pro mnohé Američany symbolem spravedlnosti. Thurgood Marshall hájil lidská práva a bojoval proti trestu smrti.

Kate si ve své roli užila intimnosti s kolegou Sterlingem K Brownem, který si zahrál v seriálech American Crime Story a This Is Us. Pro herečku nešlo o nic nového. Na podprsenku si moc nepotrpí, stejně jako její matka Goldie Hawn.

Letošní rok je pro Hudson ve znamení nové lásky. Jejím partnerem ovšem není Brad Pitt, ale podstatně méně známý herec Danny Fujikawa. ■