V USA velmi populární hvězda reality show The Real Housewives of New York City Kelly Bensimon (49) Foto: Super.cz/Profimedia

Tohle že je nastávající padesátnice? Spisovatelka a bývalá populární modelka dovádí v bikinách. Roky zcela ignoruje

Kdysi zdobila obálky prestižních magazínů, včetně Elle, Cosmopolitan nebo Harper's Bazaar. To už budou ale téměř tři desetiletí. Příští rok oslaví v USA velmi populární hvězda reality show The Real Housewives of New York City, spisovatelka a bývalá modelka Kelly Bensimon (49) významné životní jubileum.

Přitom, uznejte sami, opravdu vám přijde, že takhle vypadá běžná (téměř) padesátnice? Vždyť také neodolala a před více než před sedmi lety se svlékla pro Playboy. A tušíte správně, že neexistuje na světě mnoho žen, o něž by měl známý pánský magazín zájem i po čtyřicítce. Momentálně si kráska užívá volna na Floridě, kde už několik dní dovádí s přáteli na plážích. A o žádné lechtivé focení nestojí. Přesto se podívejte do naší galerie na to, jak zareagovala na přítomnost paparazzi. Připadá vám ve stresu? Vždyť také může být na svoji téměř nestárnoucí postavu skutečně pyšná! ■

