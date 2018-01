Pohodička na Bali: Misska z dětského domova se na dovolené snů pochlubila výstavní figurou v plavkách

Veronika Kašáková utekla do tepla. Foto: Instagram V. Kašákové

A jak už to tak u krásných modelek bývá, i Veronika se na sociální síti pochlubila výstavní figurou v plavkách.

„Tak jsme tu a posíláme první pozdravy z Bali,“ chlubila se kráska, která dětství prožila v dětském domově. Veronika se pyšní sexy křivkami, a jak nedávno přiznala, ráda se o ně na sociální síti podělí s fanoušky. Ve společnosti ale vyzývavé outfity přenechává jiným.

"Odhalování si nechávám na doma. Myslím si, že když jsem ve společnosti, je víc sexy to, když není právě všechno vidět. Ale k létu a dovolené, k tomu to patří. Tím se to omlouvá. Ukazovat se odhalená jinde se podle mne už neshoduje s mojí vizí a myšlenkou, kterou mám, a přenechám to mladším, hezčím a hubenějším,“ prozradila kráska, jež by ale určitě pořád měla co nabídnout. ■