Tento frajer už opravdu oslavil padesátiny? Nejslavnější dýdžej ukázal svalnaté tělo v plavkách

Jeho hity nesmí chybět na žádné pořádné taneční párty a znají je i ti, jimž jméno David Guetta nic neříká. Jeden z nejvlivnějších lidí hudebního šoubyznysu šel v Miami do plavek a na pláži předvedl svou muskulaturu.

Francouzský dýdžej, který spolupracoval s Rihannou, Nicki Minaj i Kelly Rowland, poslední dobou prošel výraznou proměnou. Shodil delší vlasy, nechal si narůst vousy a očividně zapracoval na své postavě. V Miami ukázal i to, co běžně za mixážním pultem k vidění není. Fanynky nejspíš dosud netušily, že pod trikem ukrývá tak vypracovanou postavu.

David v Miami vypadal jako plážový playboy. V listopadu oslavil padesátiny, ale to by při pohledu na jeho svalnaté tělo nejspíš nikdo netipoval. Slavný dýdžej je v životní formě. Jeho obdivovatelky si ale musí nechat zajít chuť. Společnost mu dělala přítelkyně Jessica Ledon, s níž randí už dva roky. Guetta má za sebou manželství trvající 22 let. S Cathy, která je matkou jeho syna Tima (13) a dcery Angie (9), se rozvedl v roce 2014. ■