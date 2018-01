Věčná romantika: Topmodelka se svým fotbalistou dokazují, že tohle spojení je ideální a stabilní

Modelka Izabel Goulart (33) a její přítel, brankář klubu Paris Saint-Germain FC Kevin Trapp (27) Foto: Super.cz/Profimedia

Málo kdo si vzpomene, co při různých slavnostních příležitostech měla na sobě a je to tak dobře. Nejhezčím outfitem pro brazilskou modelku Izabel Goulart (33) je totiž „žádný outfit“. A pokud už nějaký, je dobré, když to s ním dopadne, jako s tím, který na sobě měla při závěrečném ceremoniálu olympiády v Riu.