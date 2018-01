Za 13 let se vůbec nezměnila: Martina Balogová vypadá stejně jako v SuperStar

Martina Balogová po 13 letech Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Martina spojila síly se Sámerem Issou (32), který to v SuperStar dotáhl na třetí místo. Dodnes je pojí přátelství a nazpívali duet Láska taje jako sníh. Balogovou, která už je maminkou desetiletého syna Pepy, to do světa šoubyznysu moc netáhne. Křest společného videa byl vzácnou výjimkou, kdy vyrazila do společnosti.

Od soutěže, v níž zvítězila Aneta Langerová (31), uběhlo už 13 let. Martina na křest zvolila nařasenou růžovou sukni a koženou bundu. Od časů, kdy se v Česku vysílala první SuperStar, se toho změnilo hodně. Balogová ale vypadá stejně jako na archivním záběru z roku 2004. ■