Takhle sexy modelku neznáte: Nadšená Verešová se roztančila u stromečku a pak se skácela k zemi

Andrea a její originální tanec... Video: Instagram A. Verešové

Slovenská kráska tak vypadala jako na propagačním videu ze StarDance. Taneční kreace ovšem úplně nevychytala a skácela se k zemi jako podťatá.

A to všechno s úsměvem na rtech. Povedeným videem se Verešová pochlubila na sociální síti. „No co, hodila jsem držku, ale za ten „super taneček“ a za tu srandu to stálo,“ smála se modelka. Na její povedený taneček se podívejte ve videu. ■