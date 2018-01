Byla modelkou v Miláně a Paříži: Mrcha z Ohnivýho kuřete se po dvou dětech vrátila na molo a má o dvě čísla větší vnady

Herečka Irena Máchová jako modelka Super.cz

"Bude to znít divně, ale už je to skoro pětadvacet let, co jsem brázdila mola v Miláně, byla jsem i v Paříži, párkrát jsem se podívala i do Vídně nebo do Mnichova," vyprávěla nám. "Mám dvě malé děti, holčičce teď budou čtyři, takže se po čtyřech letech tak nějak vracím do práce, do světa a normálního žití. Bude to nějakých pět let, co jsem na mole nechodila," upřesnila.

Irena předváděla společenské šaty sourozeneckého návrhářského dua Poner. Na spodní prádlo si na rozdíl od ostatních modelek netroufla. "Necítila bych se na to, už to asi nikdy dobré nebude. Tedy myslím, že pánům by se asi líbilo, kdybych vyšla, ale myslím, že ty vnady jsou větší, než by pro mě bylo přínosné. Člověk chce vždy to, co nemá, a já nejsem výjimka," míní Irena, které po dětech zmohutnělo poprsí a ze dvojek má čtyřky. ■