Musel by zaplatit statisíce: David Gránský má pod pokutou zakázané všechny zimní sporty

David Gránský Super.cz

"Podle smluv v divadlech, filmech i seriálech nesmím vykonávat tyhle aktivity, a kdyby se mi něco stalo na lyžích, tak to sakramentsky zaplatím," upřesnil. Výběr sportů tak má dost okleštěný. "Můžu třeba hrát fotbal nebo plavat. Ale ty zimní sporty jsou dost přísně zapovězené. Zalyžuju si rád, ale nesmí to být v období, kdy mě čekají nějaké náročné projekty," prozradil.

"Představa, že budu dva měsíce mimo provoz, je pekelná, hlavně by to zabolelo i finančně, ty pokuty by mohly být i v řádech statisíců, záleží na projektu. Kdybych si zlomil nohu při natáčení seriálu Modrý kód, tak to zaplatím, anebo by se to dalo vymyslet scenáristicky, jak už jsem zažil i na Ohnovém kuřeti," vyprávěl.

Tam totiž se zlomenou nohou hrál. "To mi vyšli velmi vstříc, ale kdyby mě neměla produkce ráda, tak by to mohli využít v můj neprospěch. Tehdy jsem si ale zlomil nohu v divadle, takže to byl vlastně pracovní úraz. Ale kdyby k tomu došlo mimo, asi by to nebylo úplně fajn pro moji peněženku," uzavřel. ■