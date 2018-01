Svalnatá a šlachovitá. Brazilská topmodelka dokazuje, že i muskulatura může být sexy

Brazilská topmodelka Izabel Goulart (33) Foto: Super.cz/Profimedia

Pokud by ji hodnotili anatomové, jistě by na ni pěli samou chválu, vždyť by ji mohli využít jako vzdělávací pomůcku. Její svalnaté tělo by mohlo posloužit i fotografům, kteří potřebují snímky s atletickou tématikou.