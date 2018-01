Nebojí se toho: Krásná muzikálová těhulka naskočí do práce krátce po porodu, zkoušet bude i novou roli

Marie Křížová Michaela Feuereislová

"Poslední představení Krysaře jsem odehrála 17. prosince a teď mám, kromě jednoho představení Robina Hooda 5. ledna, až do porodu volno," řekla Super.cz Maruška a slíbila, že už si bude jen užívat poslední prospané noci a možnost se trochu válet. Přestože má termín porodu v březnu, chce se už v dubnu vrátit na scénu nejen s Krysařem, ale i v muzikálech Atlantida a Robin Hood, pokud bude vše v pořádku a těhotenská kila půjdou dolů.

V plánu ovšem nemá jen pokračovat ve svých starých rolích. V červenci se má alternovat v roli Elišky Pomořanské s Hanou Holišovou (37) v muzikálu Noc na Karštejně, který se hraje na stejnojmenném hradě. Už v červnu bude muset začít zkoušet. Jak to chce zvládat?

"Tak mimčo má i tatínka a mám úžasnou maminku, která bude pomáhat. A není to celé zkoušení, protože jsem jediná nová, takže to bude jen pár zkoušek," míní Maruška. "A určitě nejsem jediná maminka, která se po čtyřech, pěti měsících pomalounku vrací do práce," uzavřela. ■