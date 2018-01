Výrazné osobnosti s ještě výraznějšími nedostatky: Kdo si v plavkách letos uřízl největší ostudu?

Někdy objektivy fotoaparátů hvězdy nešetřily. Foto: Super.cz/Profimedia

Nebyly to ale často jen sexy obrázky. Někdy objektivy fotoaparátů hvězdy nešetřily a to, jak je mohli na plážích vidět zblízka jiní turisté, nám předvedly ve velmi naturalistické podobě.



Všechny hvězdy, které to nejhorší z rozsáhlého bikinového pekla roku 2017 zastupují, do naší galerie zařadit nelze. Ale několik šťavnatých paparazzi úlovků vám přece jen připomeneme.



A jsou v nich takové štiky, jako televizní jednička USA Kim Kardashian (37), nebo třeba hvězda slavné hollywoodské detektivky Základní instinkt Sharon Stone (59). Ať už jde o nesoudnost, nebo o nestoudnost, máme tu pro vás souhrn největších plavkových halucinací roku 2017. ■