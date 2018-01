Obrovská tragédie v rodině Rihanny! S příbuzným (✝21) oslavila Vánoce, pak ho zastřelili!

Zpěvačka Rihanna (29) truchlí pro svého bratrance (21), kterého zatřelili na Barbadosu. Profimedia.cz

Zlomená zpěvačka nemůže tragédii uvěřit. Na sociální síti později zveřejnila řadu společných fotografií a proti násilí protestovala.

„RIP bratránku ... nemůžu uvěřit, že to bylo jen včera večer, kdy jsem tě držela v náručí!“ napsala Rihanna 59 milionům fanoušků na Instagramu. „Ani jsem nepomyslela na to, že by to mohlo být naposled, kdy jsem cítila teplo tvého těla! Miluju tě navždy!“

Osminásobná vítězka cen Grammy přidal na konec svého příspěvku hashtag 'endgunviolence', což se dá volně přeložit jako 'skoncujte s ozbrojeným násilím'.

Začátkem prosince barbadoská policie uvedla, že oproti loňskému roku na ostrově zaznamenala výrazný nárůst násilných trestných činů. Z 28 letošních vražd jich ale bylo už 22 vyřešeno a pachatelé byli dopadeni. ■