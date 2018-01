Oslavila půlkulatiny a sekla se zpěvem: Připomeňte si, jaká nevídaná kočka byla Kubišová v šedesátkách!

Marta Kubišová v roce 1967 na Bratislavské lýře Foto: A.Šmotlák/ Profimedia

Letošní rok se pro tuto dámu nesl ve znamení velkého koncertního turné a také hvězdného odchodu ze scény plného potlesku a ovací! Nejvýraznější ze zpěvaček české populární hudby šedesátých let Marta Kubišová (75) oslavila pětasedmdesáté narozeniny a po loňském varování v podobě infarktu definitivně ukončila pěveckou kariéru.

Jak už to u Marty chodí, ničeho nelituje a za svým rozhodnutím si stojí. „Já to mám vyzkoušené, dvacet let jsem nezpívala a pochvalovala jsem si to,“ řekla Super.cz zpěvačka nedávno s tím, že na jevišti rozhodně nehodlá položit život. Plánů má i tak nepočítaně.

„Až přijde skutečné volno, napřed budu hodně dlouho odpočívat. Začne to nějak v lednu. Pak budu hledat poznámky na inzerovanou knihu, zatím půjde jen o přípravu. A pak uvidím, jak mi to psaní půjde,“ svěřila nám Marta na sklonku roku.

V polovině šedesátých Marta Kubišová se svým altem ve stojatých vodách tehdejší pop music způsobila takovou malou revoluci. A bylo i na co koukat. Ženské půvaby dámy, která v historii naší populární hudby něco znamenala a stále znamená, si připomeňte v naší galerii. ■