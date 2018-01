Tady se na výzdobě nešetřilo: 7 celebrit se zvěčnilo u vánočních stromečků

Takhle celebrity prožily letošní Vánoce Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Doslova požehnané byly letošní Vánoce pro Evu Longorii (42). Hvězda Zoufalých manželek totiž ve 42 letech čeká první miminko. Pod stromečkem tak nejspíš nic neočekávala. Ten nejlepší dáreček totiž nosí pod srdcem. Podobné emoce o Vánocích prožíval herec Dwayne Johnson, jehož partnerka Lauren Hashian je také v očekávání. U stromečku se vyfotil s dcerou Simone.

Paris Hilton (36) konečně našla toho pravého. U stromečku se zvěčnila se svým snoubencem, hercem Chrisem Zylkou. Příští rok by jim měly zaznít svatební zvony.

Velkou milovnicí Vánoc je herečka Reese Witherspoon (41). Potrpí si na tradice a svůj dům zdobí se značným předstihem. A co by to bylo za svátky bez Mariah Carey (47)? Zpěvačka, jejíž hit All I Want For Christmas Is You hraje každoročně z rádií po celém světě, patří mezi vánoční klasiku. V galerii najdete u stromečku také Ritu Oru (27) a Robbieho Williamse (43) s manželkou Aydou Field. ■